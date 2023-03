Einsatz in Ratingen Ausbau der Liebfrauenschule prämiert

(RP) Die Rigips Trophy gilt als der renommierteste Wettbewerb Deutschlands für Unternehmen aus dem Innenausbau. Am 11. März 2023 konnte sich nun die Kratz Innenausbau GmbH aus Langenfeld über einen besonderen Erfolg freuen. Im Rahmen einer feierlichen Galaveranstaltung in Frankfurt am Main wurde das Team als Nominee in der Wettbewerbskategorie „Trockenbau“ ausgezeichnet. Eine unabhängige und hochkarätig besetzte Expertenjury hatte das Unternehmen zuvor für den Ausbau der Liebfrauenschule in Ratingen unter die Bestplatzieren gewählt.