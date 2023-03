Frauenhandball, Verbandsliga TVR-Handballerinnen gegen den direkten Konkurrenten

Die Erfolge wurden auch möglich, weil die Ratingerinnen an ihren Schwächen arbeiteten. Zuletzt zeigte sich die Deckung stark verbessert. Deshalb gab es etwa nur 17 Gegentreffer in Wuppertal und in der zweiten Halbzeit gegen Mettmann nur neun. Die Spielertrainerin ist zufrieden: „Die Mädels haben das Tor sehr sorgsam verteidigt. Deshalb wurden unsere Keeperinnen Rebecca Jenzen und Carolin van Hueth auch seltener gefordert als sonst.“