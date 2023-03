Handball, Regionalliga Wasse verlängert bei „Interaktiv“

Auch nach 19 Spielen in dieser Regionalliga-Saison ist „Interaktiv Handball“ ungeschlagen: Das 34:31 zuletzt beim Bergischen HC II war der 17. Sieg des Spitzenreiters, der zweimal remis spielte. „Wenn es nach uns geht, kann es gerne so weitergehen“, sagt der spielende Co-Trainer Alexander Oelze mit einem Schmunzeln und ergänzt ernst: „Dass wir so erfolgreich sind, ist keine Selbstverständlichkeit. Wir arbeiten sehr hart für den Erfolg.“