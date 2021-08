Heiligenhauser und zwei Velberter vor dem Landgericht : Dauer-Streit und Folgen weisen auf Clan-Milieu hin

Heiligenhaus/WUppertal Körperverletzung und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr –Ein 30-jähriger Heiligenhauser muss sich vor dem Landgericht verantworten.

Ein 30-Jähriger aus Heiligenhaus und zwei seiner in Velbert wohnenden Familienmitglieder müssen sich vor dem Wuppertaler Amtsgericht wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und vorsätzlicher Körperverletzung verantworten.

Die Vorgeschichte hört sich nach einer Auseinandersetzung im Clan-Milieu an: Mehrere Nationalitäten in großen Wohnanlagen, viele Empfindlichkeiten und dazu noch Streitereien um die Meinungsführerschaft. In diesem Fall in einem Viertel an der Stadtgrenze von Neviges, in dem sich größere Familien über mehrere Wohnblocks verteilt haben. Getrennt wohnen – aber bei Problemen gemeinsam auftreten: Die Drohungen und Handgreiflichkeiten im Vorfeld der hier angeklagten Tat hatten sich über mehrere Tage hingezogen.