Vandalismus in Ratingen : Unbekannte zerstören Tornetze in Homberg

Homberg Entsetzen beim TuS Homberg: In der Nacht vom 4. auf den 5. August zerschnitten Unbekannte die Tornetze auf dem Sportplatz. Es werden Zeugen gesucht, um die Täter zu ermitteln.

() Unbekannte haben in der Nacht vom 4. auf den 5. August auf dem Sportplatz am Füstingweg sämtliche Tornetze zerschnitten. „Ungläubig kann man nur staunen, mit welcher Verachtung sich Menschen an Gemeinschaftseigentum vergehen und die ehrenamtliche Arbeit vieler dadurch verhöhnen“, heißt es aus dem TuS Homberg. Die Stadt Ratingen wird den Vorgang der Polizei melden. Der TuS Homberg bittet mögliche Zeugen, sich bei der Polizei zu melden. „Es wäre gut, wenn solch sinnlose Taten nicht ohne Konsequenzen blieben und wir es schaffen könnten, dass so etwas nicht wieder vorkommt“, so der Verein.