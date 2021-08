Siedlungshäuser : So verschwand ein Teil vom alten Lintorf

Das Foto der Siedlungshäuser an der Straße Am Löken entstand im Jahr 2002. Foto: RP/Lintorfer Heimatfreunde

LINTORF Vor gut 17 Jahren verschwanden die ersten der alten Siedlungshäuser an der Straße Am Löken und somit charakteristische Bauten in Lintorf.