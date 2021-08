Bewerbungsverfahren in Heiligenhaus läuft an : Kinderfeuerwehr soll ein Volltreffer werden

Heiligenhaus Die Heiligenhauser Feuerwehr eröffnet eine fünfte Abteilung: Für die Kinderfeuerwehr können sich Heiligenhauser Kinder zwischen sechs und elf Jahren anmelden.

Seit Beginn des Jahres planen Nadine Kalveram (Lehrerin) und Katharina Mebes (Erzieherin) das Angebot, dem Duo schlossen sich im Frühjahr noch Anna Agko (Lehrerin), Lucia Hartwig (Sparkassen-Fachwirtin), Julia Kuchenbecker (Physiotherapeutin), Michael Schäfer-Elbers (Berufsfeuerwehrmann) und Caroline Szepan (Lehrerin) an. Wer von ihnen selbst noch nicht Mitglied der Feuerwehr war, wurde am 1. Juni in den Kreis der Brandschützer aufgenommen - es entstand ein komplett neues Team.

Die Themen: Brandschutz- und Verkehrserziehung, Erste Hilfe, Umweltschutz, aber auch Basteln und Werken, Freundschaft und Zusammenhalt sind die Ziele der Kinderfeuerwehr. „Wir werden keine feuerwehrtechnische Ausbildung machen, das folgt später in der Jugendfeuerwehr“, erklärt Nadine Kalveram. „Wir wollen das Interesse am Ehrenamt wecken. Dabei sollen die Kinder vor allem eine schöne Zeit haben und mit Spaß zur Feuerwehr kommen“ - und im besten Falle bleiben. Denn mit zwölf Jahren können sie dann zur Jugendfeuerwehr wechseln. Von hier stammen etwa 60 Prozent der ehrenamtlichen Kräfte in der Einsatzabteilung, die dann im aktiven Geschehen für die Feuerwehr im Einsatz sind. Die Kinderfeuerwehr wird nun die „fünfte Abteilung“ der Heiligenhauser Feuerwehr - ihre Mitgliederzahl wird um 15 weitere Mitglieder auf dann rund 180 Angehörige anwachsen. „Viele Sportvereine starten viel früher als wir in die Nachwuchsförderung - das holen wir nun auf“, freut sich der Leiter der Feuerwehr, Nils Vollmar. Heiligenhaus verfügt dann nach Erkrath, Haan, Langenfeld, Monheim und Velbert über die sechste Kinderfeuerwehr im Kreis Mettmann. Als rein freiwillige Feuerwehr ist Mitgliederwerbung und -bindung ein wichtiges Standbein, ohne engagierte Bürger könnte eine Feuerwehr wie die in Heiligenhaus nicht existieren. Am 9. August startet die Kinderfeuerwehr mit der Anmeldephase. Eltern können dann bis zum 9.September ihre Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren auf einer Anmeldeliste eintragen. Der Gruppennachmittag wird jeden zweiten Mittwoch am Feuerwehrhaus Abtsküche, Abtskücher Straße 24, von 17 Uhr bis 19 Uhr stattfinden. Der Start ist im Herbst anvisiert, abhängig von der aktuellen Corona-Lage. Ein Beginn ist ausschließlich in Präsenzform geplant. Sollte das aufgrund von Corona-Regeln nicht möglich sein, wird der Start verschoben.