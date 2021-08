Triathlon : Gobrecht trotzt den widrigen Umständen in Salzburg

Breitscheid Friedemann Gobrecht hat den Formtest für die Langdistanz bestanden: Der Breitscheider Triathlet startet in Österreich über die Mitteldistanz und wird bei schweren Regenfällen 60. von mehr als 500 Startern.

Der Trumer Triathlon gilt in Österreich als wichtiges Dreikampf-Event, bei dem nicht nur die österreichischen Staatsmeisterschaften ausgetragen wurden, sondern auch Weltklasse-Profis wie Ex-Weltmeister Patrick Lange am Start waren. Dementsprechend stand Gobrecht in einem sehr starken Feld. Daneben machten äußerst widrige Umstände den Wettkampf alles andere als einfach. Es regnete die gesamte Zeit stark, auch die Straßen waren stellenweise überschwemmt und daher glatt. „Ich wusste bis kurz vor dem Start nicht, ob der Wettkampf überhaupt durchgeführt werden kann“, so Gobrecht, „Umso mehr freute ich mich, als der Startschuss fiel und ich nach langer Zeit endlich mal wieder mit anderen Athleten auf die Schwimmstrecke gehen konnte.“