Handball, Testspiele : Testspielsiege für Lintorf und Angermund

Ratingen/Angermund Für den Handball-Verbandsligisten TV Ratingen war die Partie gegen Kapellen die erste seit fast einem Jahr, da reichte es nicht zu einem Sieg. Anders beim TuS 08 Lintorf und dem Oberligisten TV Angermund.

Am Breitscheider Weg führte Felix Linden, der neue Übungsleiter des TuS 08 Lintorf , am Sonntagmorgen erst ein Training durch, dann ging es weiter mit dem Testspiel gegen den Landesligisten TV Schwafheim. Zur Pause war bei 14:6-Führung schon alles für den TuS gelaufen, dann 32:14-Sieg. Cedric Wentzel (8/4) war bester Werfer, je fünfmal trafen Nico Arend und Andy Kropp. „Die Mannschaft hat auch im kämpferischen Bereich eine gute Leistung geboten, obwohl der Gegner deutlich unterlegen war,“ sagte Manager Kalle Töpfer.

„Wir haben fast ein Jahr kein Handballspiel mehr bestritten“, sagte Max Beckmann, der Kreisläufer des TV Ratingen. „Dafür war unsere Leistung gar nicht so schlecht.“ Seine Verbandsliga-Truppe hatte es am Europaring mit dem TV Kapellen zu tun, ebenfalls ein Verbandsligist aus der Gruppe 1, die Ratinger unterlagen 27:30 (12:15). Doch Torwart Marco Sobotta freute sich, dass sich endlich wieder etwas bewegt mit dem Handball: „Uns sind gute Abläufe gelungen, mehr war nicht zu erwarten.“ Aber zwei Routiniers stachen heraus. Mats Wiedemann setzte den Gästen zehn Bälle in die Maschen, und Linksaußen Ron Czarnecki traf achtmal.