Triathlon, NRW-Liga : TTR-Teams starten gut in die Liga

Ratingen Erster Wettkampf in der NRW-Liga nach 22 Monaten: Die Damen und Herren des Triathlon Team Ratingen 08 sind mit dem Auftakt zufrieden, ihr Cheftrainer Georg Mantyk ebenso.

Dabei starteten vor allem die Herren ersatzgeschwächt, aber Leonard Böge (1:57:02 Stunden), Christopher Reiß (1:57:21), Daniel Schäffkes (2:05:31) und Daniel Held (2:05:44) machten ihre Sache gut. Speziell die Youngster Böge und Reiß lieferten mit der zweit- und drittbesten Zeit der Altersklasse 20 starke Rennen ab. Ein Sonderlob hatte Mantyk für Reiß parat. „Ich wusste natürlich, dass er auf dem Rad in guter Form ist, aber die Performance in Kamen war absolut stark.“

Zwei Stunden nach den Herren starteten die TTR-Damen ihr erstes Ligarennen seit 22 Monaten. Und auch das Trio Nadine Böger, Anna Heidrich und Regina Berekoven demonstrierte, dass Ratingen eine Triathlonmacht in NRW ist. Böger beendete das Rennen in 2:17:43 Stunden und der schnellsten Zeit der AK 45. Auch Berekoven gewann ihre AK 50 (2:33:50). Dazwischen bedeuteten 2:26:28 Stunden Rang vier in der AK 20 für das „Küken“ im Team, Anna Heidrich. „Alle drei haben gezeigt, dass sie Top-Athletinnen sind“, so Mantyk.