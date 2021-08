Fußball, Kreispokal : SVH kämpft um Niederrhein-Pokal

Marco Laufmann (Nummer 10) schoss für den SV Hösel drei Tore beim 4:0-Sieg gegen Rhenania Hochdahl und Patrick Stotko (links). Foto: Achim Blazy (abz)

Hochdahl Klarer Erfolg für den Bezirksligisten SVH im Kreispokal-Halbfinale: Die Höseler siegen in Hochdahl 4:0. Am Mittwoch geht es im Finale gegen Büderich um den Einzug in den Niederrhein-Pokal. „Da wollen wir hin“, sagt Trainer Benny Schröder.