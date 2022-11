Heiligenhaus : Förderunterricht: So ist  „Gemeinsames Lernen“ organisiert

Heiligenhaus 45.000 Euro investiert die Stadt bis Schuljahrsende in ein Modell ,das den Förderunterricht an Grundschulen um eine neue Pool-Lösung ergänzt.

(köh/RP) Der Schulausschuss beschäftigt sich in seiner Sitzung am Dienstag, 16. November, mit diesem Thema.

In der Stadt werden die Grundschule Schulstraße und die Grundschule Regenbogen als Grundschulen des Gemeinsamen Lernens (GL) geführt. An der Schule Schulstraße werden rund 17 Prozent der Schüler mit Förderbedarf beschult, an der Regenbogenschule sind es rund 22 Prozent. Rund ein Drittel dieser Schüler haben einen anerkannten Förderbedarf, zwei Drittel werden präventiv gefördert. Zur Unterstützung der betroffenen Kinder und der GL-Schulen ist der Einsatz von Inklusionsbegleitern möglich. Es handelt sich hier um Individualhilfen und die Leistungsgewährung erfolgt als personenzentrierte, individuelle Einzelfallhilfe. Diese Einzelfallhilfen werden bereits in vielen Fällen gewährt. Darüber hinaus ist eine systemische Unterstützung in Form von so genannten Pool-Modellen möglich. Diese sind nach Mitteilung der Schulverwaltung zwar nicht im Sozalgesetzbuch verankert, „rechtlich aber gleichwohl zulässig“.