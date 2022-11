Zahlen sind bekannt : Anmeldezahlen an drei Klever Grundschulen sind zu hoch

Kleve An der Willibrord-Schule Kellen, der Sankt Michael-Schule Reichswalde und vor allem der Grundschule an den Linden sind die Anmeldezahlen zu hoch. Wie es weitergeht.

Die Zahlen im einzelnen: In Kleve sind 528 Kinder schulpflichtig. Hierin enthalten sind vorzeitige Einschulungen sowie Kinder, deren Einschulung im vorangegangenen Schuljahr zurückgestellt wurde. Für 53 schulpflichtige Kinder ist bislang noch keine Anmeldung erfolgt. An der Willibrordschule Kellen wurden 86 Kinder angemeldet, 14 mehr, als derzeit möglich, an der Karl-Leisner-Schule sind es 64 Schüler, an der Marienschule Materborn 61, an der St. Michael Grundschule 68 Schüler, das sind 12 Schüler zuviel, an der Johanna-Sebus Schule wurden 51 Kinder angemeldet, an der Grundschule An den Linden 117 (das sind 45 zu viel), an der Montessorischule 27.