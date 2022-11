Unbekannte Personen sprachen Kinder an : Polizeieinsatz an Solinger Grundschule

Solingen-Wald In Solingen-Wald rückte die Polizei am Freitag zu einem Einsatz an der Grundschule Gottlieb-Heinrich-Straße aus, weil eine unbekannte Person Kinder angesprochen hatte. Ein Kind informierte einen Lehrer über den Vorfall.

Unbekannte Personen lösten am Freitag einen größeren Polizeieinsatz im Bereich der Gottlieb-Heinrich-Straße aus. Nach Informationen der Polizei befanden sich zwei bislang unbekannte männliche Personen in der Nähe der Grundschule. Einer der beiden Unbekannten soll sich unmittelbar vor der Schule befunden und dort Kinder angesprochen haben. Die zweite Person stand den Beamten zufolge ein paar Meter entfernt und beobachtete die Situation.

Ein Kind, welches durch den Unbekannten am Tor zum Schulgelände angesprochen wurde, meldete den Vorfall umgehend einem Lehrer. Daraufhin wurde die Polizei alarmiert, die zahlreiche Einsatzkräfte zur Grundschule entsandte. Das bestätigte Stefan Weiand, Pressesprecher der Polizei, auf Nachfrage.

Vor Ort konnten keine verdächtigen Personen mehr angetroffen werden. Das Kind, das den Vorfall gemeldet hatte, wurde befragt, um an eine Beschreibung der Personen zu gelangen. In einer anschließenden Nahbereichsfahndung wurden keine auffälligen Personen angetroffen, wie es von der Polizei hieß. Das Kind soll einen Schock erlitten haben, konnte sich aber wohl schnell erholen.

Die Polizei bestätigt, dass es einen ähnlichen Fall bereits in den vergangenen Wochen an der gleichen Grundschule gegeben habe. Man werde die Situation jetzt beobachten und zur Not mit verstärkter Präsenz vor Ort unterwegs sein, hieß es von der Polizei.

