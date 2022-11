Kulturstiftung Ratingen : Corneille-Quartett spielt seltene Stücke

Ratingen Vier Absolventen des Moskauer Konservatoriums sind in der Wasserburg Haus zum Haus zu Gast. Mit alten Instrumenten und einem homogenen Auftritt überzeugten die Musiker das Publikum.

Felix Mendelssohns Klavierquartett Nr. 2 in f-Moll eröffnete den Abend. Nach dem lebhaften Start gelang den Musikern ein wunderbar dahingleitendes Adagio in dem ausgewogenen Klang, der den gesamten Abend durchziehen sollte. Joaquin Turinas Klavierquartett in a-Moll zeigte bittersüße Schönheit. Leidenschaftliche Melodien blitzten auf, um immer wieder in verschiedensten Schattierungen von Moll zu zerfließen. Momente wie gemacht für den wunderbar warmen Ton der Cellistin Ella von Poucke. Das Werk kommt so was von spanisch daher und gipfelt in pathetischer Weite. Doch der feinfühlige Klang des Quartetts war über jeden Anflug von Klischee erhaben. Camille Saint-Saens Klavierquartett Nr. 2 in B-Dur bot den Musikern zuletzt noch den Raum für etwas überschwänglichere Klanglandschaften.