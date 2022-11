Karneval startet mit KostümpartyRa : Ratingen startet kostümiert in die fünfte Jahreszeit

Bei der Kostümsitzung des Ratinger Karnevalsausschussesm in der Dumeklemmerhalle herrschte gute Stimmung unter den vekleideten Narren. Foto: Ulrich Bangert/Bangert

Ratingen Kostümparty statt Prinzenkürung: Da das Prinzenpaar Christian I. und Tina I. seit der vergangenen Session in Amt und Würden ist, haben die Verantwortlichen auf ein neues Format gesetzt.

(RP/jün) Normalerweise eröffnet der Ratinger Karnevalsausschuss den Sitzungskarneval mit der Prinzenkürung. Doch Christina I. und Tina I. waren bereits im vergangenen Jahr gekürt worden, bevor die Session dann wegen Corona abgesagt worden war. Und so wurde die Auftaktsitzung am Samstag in der Dumeklemmerhalle zur großen Kostümparty unter dem Motto „Der Löwe ist los“. Und selbstverständlich war das alte, neue Prinzenpaar mit dabei.

Mit rund 400 Gästen war der 1. Geschäftsführer des Karnevalsausschusses, Mike Gans, auch gar nicht einmal unzufrieden. „Natürlich hätten wir uns auch über mehr Gäste gefreut, aber unter den aktuell unsicheren Bedingungen ist es verständlich, dass die Menschen genau überlegen, wofür sie im Moment Geld ausgeben. Und unter diesem Aspekt freuen wir uns umso mehr über jeden, der heute Abend hier ist und mit uns feiern möchte“, so Mike Gans.

Und das taten sie dann auch: feiern, schunkeln und singen bis in die Nacht. Unter den Klängen der „Jeck Street Boys“, der Höhner und Tacheles, war die Stimmung unbeschwert und ausgelassen, fast wie vor der Corona-Zwangspause.

Kurz nach Mitternacht schloss Mirco Köstring, der 1. Präsident des Karnevalsausschusses den offiziellen Teil, nicht ohne sich von seinem Publikum zu verabschieden. Nach 17 Jahren in diesem Amt hängt Köstring nach dieser Session die Präsidentenkappe an den Nagel und übergibt das Amt an seine aktuell 2. Präsidentin, Katrin Hofmann.

Die Gäste bedankten sich mit stehenden Ovationen und langem Applaus, bevor sie gemeinsam mit dem Prinzenpaar Christian I. und Tina I. im Foyer der Stadthalle weiter feierten.

Einen Tag zuvor hatten die Karnevalisten auf dem Marktplatz den Hoppeditz geweckt, um in die fünfte Jahreszeit zu starten. Allerdings staunten die Verantwortlichen des Ratinger Karnevalsausschusses nicht schlecht, als sie auf den Ratinger Marktplatz kamen und sahen, dass gerade der Aufbau der weihnachtlichen Lichtdekorationen in vollem Gange war. Sollte dort doch in wenigen Augenblicken der Einzug der Ratinger Karnevalsgesellschaften zum Hoppeditz-Erwachen stattfinden.