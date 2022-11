Ansprechpartner auch in Ratingen : Sie sind die neuen Sicherheitspartner für Senioren

Ratingen Das Projekt hat sich bewährt: Nun hat das Aktionsbündnis Seniorensicherheit im Kreis Mettmann nach einer Schulung bei der Polizei Verstärkung bekommen.

Jetzt wurden zwölf neue so genannte Sicherheitspartner von der Polizei ausgebildet – schon bald werden sie in allen zehn Städten des Kreisgebietes eingesetzt. Insgesamt verfügt die Kreispolizeibehörde Mettmann damit nun über 105 aktive Sicherheitspartner: Anzutreffen sind diese Multiplikatoren der polizeilichen Präventionsarbeit in der Regel an den Info-Ständen der Polizei auf Wochenmärkten, Stadtfesten oder auch bei Seniorentreffs und anderen ähnlichen Veranstaltungen. Zudem halten sie auch Vorträge vor interessierten Seniorengruppen.