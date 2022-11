Einstimmung auf den Advent : Lintorfer Werbegemeinschaft schaltet Weihnachtsbeleuchtung ein

Weihnachtsbeleuchtung und Teelichter leuchten in Lintorf um die Wette. Foto: Achim Blazy (abz)

Lintorf Die Lintorfer Lichter stimmen auf die Adventszeit ein. Außerdem halten Geschäfte und Restaurants am 17. November Überraschungen für die Kunden bereit.

(RP) Eine Einstimmung auf den Advent: Auch in diesem Jahr laden die Lintorfer Einzelhändler und Gastronomen wieder am dritten Donnerstag im November in der Zeit von 18 bis 20.30 zu den beliebten „Lintorfer Lichter“ ein. Diese Herbstaktion ist mittlerweile im Kalender der Kunden fest vermerkt und findet bereits zum fünften Mal erfolgreich statt.