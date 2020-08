Info-Mobil kommt nach Ratingen : Polizei informiert über Trickbetrug

Immer wieder rufen falsche Polizisten bei Senioren an, um an Geld und Schmuck zu kommen. Foto: dpa/Martin Gerten

Ratingen Das Info-Mobil steht am kommenden Donnerstag in der Zeit von 10 bis 12 Uhr am Marktplatz. Es geht vor allem um falsche Polizisten am Telefon.

(RP) Das Info-Mobil der Beamten der Kriminalprävention der Kreispolizeibehörde am Donnerstag, 6. August , nach Ratingen.

Die Experten der Kriminalpolizei bieten in der Zeit von 10 bis 12 Uhr in der Fußgängerzone der Oberstraße, in Höhe der dortigen St. Peter und Paul Kirche, einen Infostand für Seniorinnen und Senioren an, welche sich insbesondere zu dem Thema „falsche Polizeibeamte am Telefon“ informieren können.

Hoch manipulative Trickbetrüger geben sich seit Jahren vornehmlich gegenüber älteren Menschen am Telefon als vermeintliche Polizeibeamte, Staatsanwälte oder andere Amtspersonen aus. Sie gaukeln ihren potentiellen Opfern durch überzeugende Geschichten aktuelle Straftaten in ihrem Wohnumfeld vor und fordern die Seniorinnen und Senioren dazu auf, Wertgegenstände und Bargeld „vorübergehend“ zum Schutz an einen vermeintlichen Kollegen zu übergeben. Sie geben den Opfern vor, dass diese zur Mithilfe verpflichtet seien, um die „Täter“ festnehmen zu können.

Dabei scheuen die eigentlichen Täter auch nicht vor massivem psychischem Druck zurück. Durch wiederkehrende Anrufe in einem längeren Zeitraum beeinflussen sie ihre Opfer so sehr, dass diese keinen klaren Gedanken mehr fassen können. In dem Irrglauben, dass sogar Bankangestellte zu den angeblichen Straftätern gehören, heben sie zum Teil ihr gesamtes Vermögen von der Bank ab.

Die Täter beweisen in ihrer Vorgehensweise ein hohes skrupelloses und erfindungsreiches Verhalten, so wird den Opfern mittels ausländischer Telefondienstanbieter zum Beispiel die Nummer „110“ im Display angezeigt, um die vermeintliche „Echtheit“ des Anrufers zu untermauern. Bei einem Anruf der echten Polizei würde diese Nummer jedoch nie erscheinen.

In persönlichen Gesprächen möchten die Fachleute der Kriminalprävention am Stand des Info-Mobils zu den bekannten Betrugsmaschen Rede und Antwort stehen und dabei gezielt Präventionshinweise geben.