Beratung auf dem Rader Wochenmarkt : Polizei warnt vor dreisten Maschen

Radevormwald Die Mobile Beratungsstelle der Polizei des Oberbergischen Kreises baute am Mittwoch ihren Infostand auf dem Wochenmarkt auf. Dort ging es unter anderem um Einbruchsschutz, Betrug und Trickdiebstahl.

„Der Betrug am Telefon taucht immer noch in Wellen auf, auch im Oberbergischen Kreis. Die Betrüger geben sich als Polizisten aus und geben vor, Wertgegenstände vor einem Einbruch in Sicherheit bringen zu wollen“, berichtet Jaeger. Der Kriminalhauptkommissar appelliert nicht nur an Senioren, sondern an alle Bürger, in diesem Fall sofort aufzulegen und die 110 zu wählen. Den Polizeinotruf zu wählen, sollte sich jeder Bürger bei einem komischen Bauchgefühl trauen.