Museumsschätze : Feuer und Wasser prägen die Stadt

Zur Wäsche brauchte man das Wasser und zum Brauen, zum Löschen und für viele sinnvolle Dinge. Die lange noch sogenannte große Wäsche, die nur alle paar Wochen stattfand, wurde zum Beispiel in hölzernen Trögen mit Waschbrettern bewältigt. Bis zum Holzbottich mit Schlagflügelkreuzen dauerte die „Modernisierung“ der Waschmaschine eine ziemliche Zeit. Und die flotte, moderne Maschine, die nicht nur schmutzige Wäsche in saubere Teile verwandelte – die war erst 1951 erfunden. Das Modell, das bei der Bauausstellung Constructa in Hannover gezeigt wurde und gleich seinen Namen dort bekam, das kostete dann auch noch 2000 Mark. Eine Summe, die einfache Bürger nur schwer aufbringen konnten. Sie hatten einen durchschnittlichen Monatsverdienst von 300 Mark.

Doch Hilfe nahte: Auf dem Gelände der Hoffmann-Werke in Lintorf expandierte Constructa und wurde in einer preisgünstigeren Variante hergestellt, und zwar in Serienproduktion am Fließband. 1981 übernahm Siemens die Maschine, die so vielen Haushalten Erleichterung brachte. Seit 1969 wird sie nur noch in Berlin hergestellt. Einer der ersten Waschapparate steht tatsächlich im Ratinger Museum – nicht weit von den ledernen Löscheimern.