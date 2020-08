Für mehr Sauberkeit : BU fordert Aschenbecher am Grünen See

BU fordert Aschenbecher am Grünen See

Ratingen West (RP) Beim „Clean-up“ des Vereins „Ratingen.nachhaltig“. am Grünen See fiel vor allem eins auf: die vielen Zigarettenkippen. Nicht nur ein Ärgernis für die fleißigen Helfer, sondern auch für die Bürger Union.

Die Verwaltung will nun die Verwaltung beauftragen, durch das Aufstellen geeigneter Standaschenbecher an besonders stark frequentierten Stellen im Bereich des Erholungsparks Volkardey / Grüner See die Sauberkeit und das Gesamterscheinungsbild des Parks positiv zu beeinflussen. Zusätzlich sollten Hinweisschilder die Parkbesucher auffordern, ihre Zigarettenkippen auch in diese Aschenbecher zu entsorgen und auf Konsequenzen bei einer Zuwiderhandlung aufmerksam machen.