Trickbetrug in Krefeld : Wie Betrüger mit Trödel-Kleinanzeigen Opfer suchen

Krefeld Die Täter gehen gezielt gegen Senioren vor. Auch die Corona-Regeln nutzen die Verbrecher: Sie maskieren sich – angeblich aus Gesundheitsschutzgründen.

Die Polizei warnt vor Kleinanzeigen in Printmedien, in denen Unbekannte Interesse am Ankauf von Trödelware vortäuschen. Oft haben sie es in Wahrheit auf wertvollen Schmuck abgesehen.