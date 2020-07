Straftat in Erkrath : Betrüger erbeuten Schmuck bei älterem Ehepaar

Betrüger bitten an der Haustüre oft auch um eine Gefälligkeit. Die Polizei rät, niemals Fremde in die Wohnung zu lassen und möglichst immer die Kette vorzulegen, sofern vorhanden. Foto: Esser Paul/esser,paul (pe)

Erkrath Unbekannte Straftäter haben sich jetzt als vermeintliche Klempner Zutritt zu einer Wohnung verschafft, in der ein betagtes Ehepaar lebt. Während der eine die Senioren ablenkte, sah sich der andere in der Wohnung um.

(RP) Die Polizei warnt vor Unbekannten, die ein mehr als 80 Jahre altes Ehepaar in Erkrath mit einem Trickbetrug bestohlen haben. Wie die Kreispolizei Mettmann berichtet, klingelten am Donnerstag gegen 15.30 Uhr zwei bislang noch unbekannte Straftäter an der Wohnungstür eines über 80-jährigen Ehepaares. Es lebt in einem Mehrfamilienhaus an der Schliemannstraße in Hochdahl.