Regelungen für die neuen Monat : Kitas im August: Reduzierte Gebühren

Rückkehr zur Normalität Am Montag beginn das neue Kindergartenjahr. Im gesamten Monat werden nur die reduzierten Stunden abgerechnet. Entgelte für die Verpflegung entfallen, auch wenn ab dem 17. August der Normalbetrieb in die Kitas zurückkehren soll.

(RP/jün) Ratinger Eltern, deren Kinder eine Kita in der Stadt besuchen und nicht ohnehin schon von Gebühren befreit sind, müssen im August 2020 nur einen eingeschränkten Elternbeitrag bezahlen. Zudem ist im August die Verpflegung für alle Ratinger Kinder in städtischen Kitas weiterhin kostenfrei. „Eine familienfreundliche Gebührenpolitik hat in Ratingen eine lange Tradition, und in Corona-Zeiten haben wir weitere Maßnahmen zu einer sehr deutlichen Entlastung der Eltern ergriffen“, sagt Bürgermeister Klaus Pesch.

Der „Zwischenmonat“ August Am 1. August beginnt offiziell das neue Kindergartenjahr, und damit treten beschlossene Regelungen in Kraft, also zum Beispiel die erweiterte Gebührenfreiheit für Ü-3-Kinder. Allerdings hat das Land NRW bis Mitte August noch den so genannten „eingeschränkten Regelbetrieb“ in Kitas verordnet. Das bedeutet im Wesentlichen: Zur Einschränkung der persönlichen Kontakte in den Kitas wurde für alle Kinder der Betreuungsumfang um pauschal zehn Stunden reduziert. Wer also 45 gebucht hat, kann sein Kind 35 Stunden pro Woche betreuen lassen, aus 35 gebuchten Stunden werden 25, aus 25 schließlich 15. Nun hat die Verwaltung entschieden, dass im gesamten August auch nur die reduzierten Stunden abgerechnet werden. Die Gebührenermäßigung gilt für alle Kitas gleich welchen Trägers in Ratingen, aber nicht für die Kindertagespflege. Dort ist die Betreuungszeit nicht eingeschränkt. Darüber hinaus werden die Eltern bis Ende August – wie auch in den bisherigen Corona-Monaten – keine Entgelte für die Verpflegung in der Kita bezahlen müssen. Bei dieser Regelung spielt auch die Praktikabilität eine Rolle. Die Spitzabrechnung unter den geänderten Rahmenbedingungen wäre mit einem großen Verwaltungsaufwand verbunden gewesen, der in der Kürze der Zeit nicht zu leisten war. Achtung: Diese Regelung gilt nur in allen Kitas in Trägerschaft der Stadt Ratingen.