Polizeikontrolle in Heiligenhaus : Lkw-Gespann hat zwei Tonnen zu viel geladen

Ratingen/Heiligenhaus (RP) Wegen des Verdachts der Überladung ist Donnerstagmittag ein Lkw-Gespann im Rahmen einer Verkehrsüberwachung auf der Hauptstraße in Heiligenhaus angehalten und überprüft worden. Der 60-jährige Fahrer hatte das Gespann mit lehmigen Erdreich beladen.

Bei der angeordneten Kontrollwägung wurde bei dem Zugfahrzeug eine Überschreitung des zulässigen Gesamtgewichtsgewichts um mehr als 2 Tonnen festgestellt, was einer Überladung um mehr als 27 Prozent entspricht. Die Konsequenzen für den 60-jährigen Ratinger: Einen Bußgeldbescheid in Höhe von 140 Euro und einen Punkt in der zentralen Verkehrssünderkartei in Flensburg.