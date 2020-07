Kinderbetreuung in Remscheid : Freiwillige Corona-Tests für Kita-Personal ab Montag

Kinderrucksäcke hängen im Eingangsbereich eines Kindergartens. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Remscheid Insgesamt 1000 Mitarbeiter im Bereich der Tagesstätten und der Kindertagespflege können sich testen lassen. Ansprechpartner ist der Hausarzt, aber die Stadt fährt auch das Testzentrum am Sana-Klinikum wieder hoch.

Mitarbeiter von Remscheider Kindertagesstätten und aus dem Bereich der Kindertagespflege können sich ab Montag im 14-tägigen Rhythmus einem Test auf eine Infektion mit dem Corona-Virus unterziehen. Der Test ist freiwillig, die Kosten dafür übernimmt das Land. So will man den Schutz von Mitarbeitern und Kindern in den Einrichtungen und Gruppen erhöhen.

Drei Tage vor dem Start in das neue Kindergartenjahr konnte die Stadt diese Nachricht am Freitagmittag veröffentlichen. Wie so oft in den Monaten der Corona-Pandemie kamen die entsprechenden Ausführungsbestimmungen aus Düsseldorf erst kurz vor dem Stichtag in der Kommune an.

Info 600 Mitarbeiter bei freien Trägern Zielgruppe 70 Personen arbeiten in der Kindertagespflege. 330 Erzieher sind bei der Stadt Remscheid beschäftigt. Rund 600 Mitarbeiter arbeiten in diesem Bereich bei den Freien Trägern. Unterstützung Bei Bedarf will die Stadt das Testverfahren auch mit Personal unterstützen.

Per Brief oder per E-Mail informierte Kerstin Biedebach vom Jugendamt der Stadt am Freitag sowohl die städtischen Einrichtungen als auch die verschiedenen freien Träger, die in Remscheid Kindertageseinrichtungen betreiben. Sie hofft, dass diese wichtige Information alle betroffenen Personen rechtzeitig erreicht. Die Ausgangssituation ist unterschiedlich, da nicht alle Einrichtungen bereits zum 3. August an den Start gehen, sondern einige erst eine Woche später.

Nach den Vorgaben des Ministeriums sollen die niedergelassenen Ärzte in Remscheid die freiwilligen Corona-Tests durchführen. Der Hausarzt soll dabei der erste Ansprechpartner sein. Das Land hat mit der Kassenärztlichen Vereinigung als Vertretung der Ärzteschaft eine Vereinbarung getroffen, „in der das genaue Prozedere festgehalten ist“, teilte die Stadt am Freitag mit. So müssen die Erzieher zum Test ihre Versichertenkarte, eine Arbeitgeberbescheinigung und ihren Personalausweis mitbringen.

Offiziell ist das Remscheider Gesundheitsamt in diese Testungen nicht involviert. Dr. Frank Neveling, Leiter des Fachdienstes Gesundheit bei der Stadt Remscheid, geht allerdings davon aus, dass es bei dieser großen Zahl von möglichen Tests zu Problemen kommen wird. Dann etwa, wenn der jeweilige Hausarzt gar keine Tests durchführt. Die Erfahrung der vergangenen Monate zeigt, dass die Bürger in solchen Fällen beim Gesundheitsamt anrufen.

Um ein Chaos gerade am Anfang zu vermeiden, stellt die Stadt Remscheid daher das zwischendurch geschlossene Testzentrum auf dem Gelände des Sana-Klinikums an der Burger Straße zur Verfügung. In der in den ersten Corona-Monaten noch als „Fieber-Ambulanz“ bekannten Einrichtung können sich die Beschäftigten ab Montag an den Wochentagen jeweils in der Zeit von 9 bis 13 Uhr testen lassen. Die Stadt weist darauf hin, dass dort mit Wartezeiten zu rechnen ist. Denn Terminvereinbarungen sind nicht möglich.

Eine ähnliche Regelung für kostenlose und freiwillige Tests soll es auch für die 2000 Lehrer an den Remscheider Schulen geben. „Detailregelungen des Landes werden in der kommenden Woche erwartet“, teilte die Stadt mit.