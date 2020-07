Ratinger Grüne : Protest gegen Wahlplakate an Bäumen

Die Grünen hängen ihre Wahlplakate lieber an Laternenpfähle. Foto: RP/Grüne

Ratingen Die Grünen haben Donnerstagabend deshalb verbotswiedrig Plakate an Straßenlaternen befestigt.

(RP) Protestaktion der Ratinger Grünen: In den meisten Städten in NRW, so auch in Düsseldorf, ist das Plakatieren für die Kommunalwahl im September an Bäumen verpönt, aber an Straßenlaternen erlaubt – in Ratingen ist es genau umgekehrt. Grund: Die Plakate könnten den Laternen schaden.

Donnerstagabend trafen sich deshalb einige Ratinger Grüne zu einer geplanten Protest-Aktion am Hauser Ring und hängten Wahlplakate an ausgewählte Laternen. Damit protestieren sie gegen das Verbot der Stadtwerke, Laternen für die Plakate zu nutzen. „Da es kaum andere Möglichkeiten gibt, denn Straßenschilder sind auch nicht erlaubt, müssen wir die Plakate an die Bäume hängen. Wir werden oft von Bürgern darauf angesprochen, warum ausgerechnet wir Grünen die Plakate an die schönen Bäume hängen,“ so Spitzenkandidatin Ute Meier. „Laternen sind in Ratingen besser geschützt als unsere schönen und lebenswichtigen Bäume.