Heiligenhauser Grundschulen : Offener Ganztag hat neuen Träger

HEILIGENHAUS Der SKFM Velbert/Heiligenhaus wird zum Schuljahresende das Betreuungsangebot an den Grundschulen von der Bergischen Diakonie übernehmen.

Beide Wohlfahrtsverbände einen dabei das christliche Selbstverständnis, so dass der Trägerwechsel mit einem gemeinsamen ökumenischen Gottesdienst gefeiert wurde. Insgesamt 526 Kinder werden derzeit in der Ganztagsbetreuung an der Gerhard-Tersteegen-Schule, der Grundschule Schulstraße, der Adolf-Clarenbach-Grundschule sowie der Grundschule St. Suitbertus betreut, 354 davon in der OGS, also dem Offenen Ganztag, 172 in der schulischen Betreuung.