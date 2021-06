Gefahren auf Wegen : Neue Kritik an zugewucherten Wegen

Ratingen Quasi täglich gibt es Beschwerden über zugewachsene Wege. Beispiel: Mettmanner Straße.

Es wuchert und wuchert. Und es nimmt kein Ende mit der Kritik an zugewachsenen Wegen. „Seit Jahren klagen Fußgänger und Radfahrer über die Zustände mancher Fuß- und Radwege“, berichtet Joachim Dorner in einem Schreiben an die RP.

Auch der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Ratingen hat Alarm geschlagen. Im konkreten Fall geht es um den Radweg auf der Dechenstraße, der in Richtung Real-Markt gegenläufig zur Einbahnstraße führt. Mehrfach habe es Beschwerden über die in den Radweg hineinwuchernden Pflanzen am Fahrbahnrad gegeben, betonte der ADFC. Diese machten den Radweg teilweise unpassierbar und würden Radfahrer zwingen, in den Gegenverkehr auszuweichen.