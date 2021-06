Corona-Lage im Kreis Mettmann : Sechs Corona-Patienten im Krankenhaus

Kreis Mettmann Die Inzidenz stagniert. Der Kreis meldet einen weiteren verstorbenen Corona-Patienten. Insgesamt sind 54 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert. Unser Überblick über die Zahlen am Mittwoch.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen waren im Kreis Mettmann am Mittwoch 54 Infizierte erfasst, fünf weniger als am Dienstag. Davon leben in Erkrath 12 (+/-0; 1 neu erkrankt, 1 genesen), in Haan 3 (+1, 1 neu erkrankt, 0 genesen), in Heiligenhaus 4 (-3, 0 neu erkrankt, 5 genesen), in Hilden 5 (-1; 0 neu, 1 genesen), in Langenfeld 4 (+1, 1 neu, 1 genesen), in Mettmann 10 (+/-0, 1 neu, 1 genesen ), in Monheim 6 (+/-0, 1 neu erkrankt, 2 genesen), in Ratingen 5 (-1; 0 neu; 2 genesen), in Velbert 4 (-2, 0 neu, 1 genesen) und in Wülfrath 1 (unverändert). Die Unstimmigkeiten in den Zahlen liegen laut Kreis an einer Softwareumstellung. Insgesamt meldet das Gesundheitsamt fünf Neuinfektionen.