Pilotprojekt an St.-Luzia-Grundschule Walbeck : Entspannter in die erste Klasse starten

Bauen den Kindern eine Brücke vom Kindergarten zur Grundschule: Gerda Aben von der Kita St. Luzia (l.), Janna Derkx, sozialpädagogische Fachkraft Übergang Grundschule (Mitte) und der Leiter der St.-Luzia-Grundschule, Christian Pentzek. Foto: G. Evers Foto: Norbert Prümen

Walbeck Der Übergang von der Kita in die Schule fällt nicht allen Kindern leicht. An der St.-Luzia-Grundschule läuft noch bis Sommer 2022 ein Pilotprojekt. Nach dem Willen der Politik soll es danach ein Konzept für alle Grundschulen geben.

Von Dirk Weber

Seit 2018 läuft an der St.-Luzia-Grundschule in Walbeck ein Pilotprojekt, das Kindern den Übergang von der Kita in die Grundschule erleichtern soll. Seit zwei Jahren erhält der Förderverein der Schule von der Stadt Geldern einen Zuschuss über 12.000 Euro pro Schuljahr. Mit dem Geld wird die sozialpädagogische Fachkraft Janna Derkx bezahlt (13-Stunden-Stelle), die zwischen Schule, Eltern und Kindergärten vermittelt. Das Projekt läuft noch bis Sommer nächsten Jahres. Ob und wie es danach weitergeht, wurde im Schulausschuss hitzig diskutiert.

Dass das Projekt sinnvoll ist, darin waren sich fast alle einig. Schulleiter Christian Pentzek berichtete dem Ausschuss, dass die Kinder dadurch „entspannter“ in die Schule gehen. Auch die Eltern würden sich sicherer fühlen in dem Wissen, dass es jemanden gibt, der die Stärken und Schwächen ihrer Kinder bei dem Wechsel im Auge behält. „Wer jetzt meint, eine solche Stelle sei überflüssig, weil man den Übergang früher doch auch ohne fremde Hilfe hinbekommen hat, übersieht, dass sich die Zeiten geändert haben“, sagte Pentzek. „Es liegen Lichtjahre zwischen der Einschulung früher und heute.“

Info Konzept besteht aus fünf Phasen Kooperation Durch eine Kooperation zwischen der St.-Luzia-Grundschule in Walbeck mit verschiedenen Kindertagesstätten in Geldern soll der Übergang vom Kindergarten zur Grundschule verbessert werden. Das Konzept besteht aus fünf Phasen, die fließend sind, erklärt Betreuerin Janna Derkx. 1. Phase (September) erster Kontakt mit Kita/Grundschule nach den Sommerferien und Vorstellung bei den Eltern 2. Phase (September/Oktober) Kennenlernen im Kindergarten 3. Phase (Oktober) fortlaufende Besuche, Elterngespräche 4. Phase (April) Besuche in der Schule, gemeinsame Aktivitäten mit Schulkindern 5. Phase (August) Schulstart und Begleitung im ersten Schuljahr

Martina Wolters von den Grünen merkte an, dass sie es dennoch befremdlich finde, dass jemand „Externes“ in die Kita geschickt werde, um die Kinder bei dem bevorstehenden Wechsel zu begleiten. Schließlich sei nicht einmal klar, für welche Grundschule sich das Kind beziehungsweise die Eltern entscheiden werden. „Sinnvoller wäre es doch, wenn diese Aufgabe von dem Kita-Personal übernommen werden könnte.“ Immerhin seien es die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kindergärten, die die Kinder am besten kennen.

Kritischere Töne kamen von ihrem Parteikollegen Stefan Kierek, dem das gesamte Konzept nicht so richtig einleuchten mag. „So wie Sie es beschrieben haben, läuft der Übergang doch an allen Grundschulen gleich ab. Deshalb möchte ich, dass alle Schulen gleichbehandelt werden und nicht eine Konkurrenzsituation aufgebaut wird, wie es an den weiterführenden Schulen der Fall ist.“

„Wir sollten die gute Arbeit der St.-Luzia-Schule nicht schlechtreden“, meinte Michael Görtz (CDU). „Ich sehe den Bedarf für einen solchen Übergang allerdings in ganz Geldern. Unser Wunsch ist es, dass Sie sich mit den anderen Schulen abstimmen.“ SPD-Ratsmitglied Doris Keuck sprach sich deutlich dafür aus, das Projekt nicht über den vereinbarten Termin hinaus zu fördern. „Es ist wichtig, dass jetzt ein Konzept erarbeitet wird, dass auch an den anderen Schulen angewendet werden kann.“ Ähnlich sah es Ulrike Michel, ebenfalls SPD: „Wir wollen, dass sich alle Grundschulleiter zusammensetzen, um gemeinsam ein Konzept zu erarbeiten, damit alle von dem Pilotprojekt profitieren können.“ Genau das sei der Pan, erwiderte Schulleiter Christian Pentzek. Ein Termin stünde nach den Sommerferien an.

Stefanie Bauer, Leiterin der Albert-Schweitzer-Schule, meldete sich ebenfalls zu Wort. Sie sei sehr dankbar für die Arbeit, die an der St.-Luzia-Schule geleistet werde. „Herr Pentzek hat sich bereits mit uns getroffen, um das Projekt vorzustellen.“ Allerdings sei es schwierig, das Konzept 1:1 auf alle Schulen in Geldern zu übertragen, weil es sehr unterschiedliche Ansätze gebe. Bauer: „Die eine Idee, wie es in Geldern funktionieren kann, gibt es nicht.“