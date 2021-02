Kultur in Ratingen : Konzerte kommen ins Wohnzimmer

Info

Foto: Kulturkreis Hösel

Der Kulturkreis Hösel lädt am Sonntag, 7. Februar, ab 17 Uhr zu einem Konzert mit dem Duo Cantarpa ein. In ihrem Programm „Von Aufbruch und Sehnsucht“ stellen Natascha Ziegler und Luzia Ernst Lieder und Texte von erzählten Lebensreisen dar. Das Duo Cantarpa erzählt von der Fremde, der Veränderung, ebenso wie von dem Sehnen nach Heimkehr und Heimat. Neben Texten und Liedvertonungen aus verschiedenen Jahrhunderten begleiten Harfenmusik und Bildprojektionen dieses kurzweilige Intermezzo. In einer guten Zeitstunde mit Musik und Text, schenkt dieses Konzept dem Konzertbesucher Ruhe und einen Tiefblick in das menschliche Seelenleben. Ein Abend, wie er nicht besser in die Stimmung einer pandemiegeplagten Welt passen kann.

Ein Zugang kostet acht Euro. Anmeldung bis zum 6. Februar im Internet.

kulturkreis-hoesel.de