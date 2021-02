Neue Fälle in Velbert-Neviges : Wieder Bäume nahe S9-Trasse angesägt

Zum zweiten Mal in dieser Woche haben Unbekannte Bäume nahe der S-9-Strecke in Velbert angesägt. Diesmal bemerkte ein Lokführer umgekippte Stämme nahe den Gleisen.

(RP/köh) In einer bewaldeten Bahnböschung in Höhe der Straßen Am Rosenhügel und Hohenbruchstraße wurden am Mittwoch Nachmittag von Mitarbeitern der Deutschen Bahn zwei umgestürzte Bäume mit einem Stammdurchmesser von zehn bis 15 Zentimetern festgestellt, die zuvor offensichtlich durchgesägt worden waren. Nur die Krone eines der beiden umgestürzten Bäume ragte aufgrund seiner Größe bis in den Gleisbereich und war deshalb von einem Lokführer der S9 bemerkt und gemeldet worden.