Kostenpflichtiger Inhalt: Serie Urgesteine im Ratinger Sport (Teil 15) : Powerfrau absolvierte mehr als 30 Marathons

1981 trat Christa Jansen dem Lauftreff des TuS Breitscheid bei, lernte dort ihren Ehemann Burkhard und mit ihm und dem Sport die Welt kennen. Foto: Achim Blazy (abz)

Service Breitscheid In unserer Serie widmen wir uns Sportlern, die das Gros ihrer Karriere bei einem einzigen Verein Ratingens verbracht haben. Heute: Christa Jansen vom TuS Breitscheid. In der Leichtathletikabteilung lernte sie ihren Ehemann Burkhard kennen und lief mit ihm an vielen Orten der Welt.