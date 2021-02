Angedacht : Lebendiges Leben im Kloster

Kaplan Miichael Storta lebt mit vier weiteren Franziskanern aus Polen im Kloster an St. Suitbertus. Er schildert, wie dort der Alltag aussieht.

An einem gemütlichen Abend im Urlaub hörte ich von dem Bruder meiner Kollegin folgende Feststellung: „…und ihr wohnt in einem Kloster und lest aus diesen verstaubten Büchern alte Texte, nicht wahr?“ Ich musste lachen. „Nein, das ist nicht wahr, mein Freund!“ Gott sei Dank ist unser Klosterleben nicht so, wie es in den meisten Filmen im Fernsehen dargestellt wird: ein Klostergarten hinter Klostermauern, stilles Leben, stundenlange Gebete in geheimnisvoller Atmosphäre, gregorianische Musik im Hintergrund jeder Aktivität und… Was noch, liebe Leser und Leserinnen? Was habe ich vergessen zu erwähnen?