Porträt: Timo Derichs : Dauerbrenner und Dauerläufer bei 04/19 II

Timo Derichs (links), hier gegen Bayer Dormagen, ist seit Jahren ein wichtiger Bestandteil der Defensivarbeit bei Ratingen 04/19 II. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Timo Derichs spielt bei Ratingen 04/19 II auf der wichtigen Sechser-Position. Der Kapitän ist beim Bezirksligisten seit sieben Jahren unverzichtbar. Der 28-Jährige räumt vor der Abwehr des Tabellenzweiten auf.

Von Werner Möller

Die Unterbrechung der Fußballsaison ist überaus ärgerlich für Ratingen 04/19 II. Die Blau-Gelben haben nach dem misslungenen Bezirksliga-Auftakt, dem 0:2 daheim gegen DJK Gnadental, alle sechs folgenden Spiele gewonnen und sind Tabellenzweiter. Ganz oben steht Sparta Bilk wohl nur deshalb, weil dieses Team ein Spiel mehr bestritt und so einen Punkt mehr holte. Den direkten Vergleich gewannen die Ratinger mit 1:0, und dann war Schluss wegen Corona. Ab dem 25. Oktober wurden keine weiteren Spiele mehr bestritten.

Immer dabei, in allen sieben Matches, war Timo Derichs, der Kapitän. Ratingens Dauerläufer, der in der Regel immer in der Tiefe, auf der lauf­intensiven Sechser-Position, eingesetzt wird. Es ist bereits seine siebte Saison am Götschenbeck, er war auch als großer Leistungsträger dabei beim ersten Bezirksliga-Aufstieg der Reserve in der langen Vereinsgeschichte. Das ist jetzt drei Jahre her, und gleich danach wäre fast der Durchmarsch in die Landesliga gelungen. Aber im dramatischen Endspurt reichte es nicht für ganz oben, Schwarz-Weiß 06 machte damals das Rennen.

Zur Person Derichs erzielte in 161 Spielen 22 Tore Timo Derichs arbeitet in Lintorf bei der alteingesessenen Firma Blumberg als Industrie-Kaufmann. Genau 161 Punktspiele bestritt er bisher in den knapp sieben Jahren für die Bezirksliga-Truppe von Ratingen 04/19 und schoss dabei als Defensiv-Spezialist 22 Tore.

„Es war immer eine tolle Zeit hier bei 04/19 am Götschenbeck“, erzählt der Spielführer jetzt. Die großen Mannschaftsfeste allerdings, die er damals regelmäßig mithilfe seiner fußballbegeisterten Eltern veranstaltete und über die in allen Ratinger Fußballerkreisen mit viel Begeisterung gesprochen wurde, die finden nicht mehr statt. Den Hof gibt es nicht mehr, die Eltern sind in Rente gegangen, es wurde ein neues großes Haus gebaut, und dort wohnt der Fußballer nun im oberen Geschoss. Mit seiner Lebengefährtin Celine, die Eltern wohnen in der unteren Wohnung. Dieses familiäre Zusammenleben ist in ganz Lintorf höchst angesehen.

Die 04/19-Bezirksliga-Cracks mit ihrem Heimkehrer-Coach Peter Köppen nahmen bisher nur fünf Gegentore hin, ganz klar die Grundlage für dieses bisher so vorzügliche Abschneiden. Auch das ist ein erhebliches Verdienst von Timo Derichs. Der 28-Jährige versteht es mit seiner großen Routine, immer wieder die eigenen Räume zuzustellen, wenn seine Kumpels vorne den Torerfolg suchen. „Ich laufe nun einmal für mein Leben gerne“, erzählt er darüber. „Wenn wir kein Training haben, etwa montags und mittwochs, dann geht es für mich als Zusatztraining in den nahen Hinkesforst oder den Aaper Wald. Ich muss einfach laufen, ich muss mich hart bewegen, sonst fühle ich mich nicht wohl.“

In der Jugend spielte Derichs direkt vor der Haustüre, bei Rot-Weiß Lintorf, dann bei den Senioren für drei Jahre beim TuS Homberg. Zusammen mit seinem alten Kumpel Florian Stoll. Der Torjäger wechselte später nach Ratingen, er fragte Derichs, ob er mitkomme, und so ging es in die RSV-Reserve. Damit entfielen auch die weiten Fahrten zum Homberger Füstingweg, zum Götschenbeck konnte Derichs bei Bedarf joggen. „Zudem habe ich einfach mal einen Tapetenwechsel ersehnt, junge Fußballer wollen auch mal etwas anderes sehen und erleben.“