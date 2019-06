Ratingen : Kirchengemeinde Hösel radelt entlang der Ruhr

(RP) Auch in diesem Jahr findet wieder die Radtour entlang der Ruhr statt. Am Samstag, 22. Juni, bietet die Evangelische Kirchengemeinde Hösel allen Radlerinnen und Radlern erneut die Gelegenheit, ihre Grenzen auszutesten.

Verschiedene Einstiege sind möglich. 240 Kilometer sind es vom Start in Winterberg und Ziel an der Mündung der Ruhr in Duisburg. Von dort gibt es einen Shuttle-Service zur Gemeindewiese. 210 Kilometer sind es dann von Winterberg auf direktem Weg zur Gemeindewiese in Hösel. Wer 120 Kilometer bewältigen möchte, kann in Fröndenberg starten. Von Hattingen bis Hösel sind 60 Kilometer zurückzulegen. Die kürzeste Strecke mit 30 Kilometern ist von Essen-Steele bis zur Gemeindewiese.