Ratingen : Stuten- und Fohlenschau auf dem Gut Volkardey

Ratingen (RP) Bereits zum sechsten Mal richten die beiden Kreispferdezuchtvereine Ruhrgroßstädte sowie Mettmann die alljährliche Stuten- und Fohlenschau gemeinsam aus. Neben dem Rheinischen Pferdestammbuch ist als Co-Veranstalter der Hannoveraner Verband an dieser Veranstaltung beteiligt.

In diesem Jahr findet die Schau am Mittwoch, 26. Juni, ab 13 Uhr auf der Reitsportanlage der Familie Leuchten, Gut Volkardey in Ratingen statt. Den Besuchern wird eine breite Palette verschiedener Rassen geboten, u.a. Reitpferde, Reitponys, Kaltblut, Haflinger, Shetlandpony u.v.m. (Details zu den angemeldeten Ponys und Pferden können auf der Internetseite des Rheinischen Pferdestammbuch www.Pferdezucht-Rheinland.de eingesehen werden).