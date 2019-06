Heiligenhaus : Erster Spatenstich für Einkaufszentrum

Das Forum Hitzbleck soll im Herbst 2020 öffnen. Vorarbeiten hatten sich als überaus schwierig erwiesen.

„Allen Unkenrufen und der Stimmen, die das Projekt schon für gescheitert erklärten zum Trotz, stehen wir heute hier und starten mit dem Bau“, freute sich Bürgermeister Michael Beck. Als Mieter auf rund 9000 Quadratmetern Mietfäche plant die HBB mit dem Lebensmittelvollsortimenter Akzenta unter dem Dach der Rewe Dortmund Gruppe, das dann sein Ladenlokal an der Hauptstraße verlassen wird, und dem Lebensmitteldiscounter Lidl, der sich an dieser Stelle neu und modern aufstellen will. Ergänzt werden sollen die beiden Ankermärkte durch Fachgeschäfte, kleinere Läden und eine asiatische Großgastronomie. „Wir haben für alle Flächen Interessenten und werden in den nächsten Monaten alle Mieter zusammen haben“, so Reinhard Mussehl, kaufmännischer Projektentwickler der HBB.