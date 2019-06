Ratingen : Balladen-Abend im Homberger Treff

Ernst & Miro treten auf Einladung des Bürgervereins auf.

(RP) Ernst & Miro, das sind Ernst Ksoll und Miro Schwarzinger aus dem benachbarten Mettmann, die inzwischen überregional sehr bekannt sind und sich in unserer Region längst einen hohen Kultstatus und eine große Fangemeinde geschaffen haben. Ihre Konzerte sind durchweg ausverkauft, so wie zuletzt in Wülfrath.

Nun sind Ernst & Miro am Samstag, 29. Juni, um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) auch im Homberger Treff in Homberg an der Herrnhuter Straße 4 zu Gast. Mit ihren einfühlsamen Balladen aus Folk und Rock kehren mit ihnen auch viele Größen wie Joe Cocker, Eric Clapton, Leonhard Cohen, Everly Brothers, Simon&Garfunkel, Beatles und viele andere aus vergangenen Jahrzehnten zurück auf die Bühne.

Das Pfund der beiden Gesangsvirtuosen ist zweifelsohne ihr zweistimmiger Gesang, der stark an Simon&Garfunkel erinnert. Ihr handwerklich perfektes Gitarrenspiel passt in Melodie und Harmonie genial zusammen.

Die Besucher können sich auf einen unvergesslichen Abend mit wunderschönen Balladen aus den 60er und 70er Jahren freuen und gleichzeitig auf eine beispiellose musikalische Zeitreise, so jedenfalls verspricht es der Bürgerverein Homberg als Veranstalter.