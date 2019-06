Heiligenhaus : Heiligenhaus: Polizei macht Front gegen Betrüger

In der kommenden Woche setzt die Polizei ihre Aktionen gegen Trickbetrüger in Heiligenhaus fort. Foto: dpa/Jens Wolf

Heiligenhaus (RP) Kampf gegen Trickbetrüger – dieses Thema beschäftigt Ermittler beinahe täglich. In der kommenden Woche setzt die Kreispolizei ihre Bemühungen in der Bekämpfung von Tätern fort, die sich immer wieder telefonisch als Polizeibeamte ausgeben.

Die „Aktionswochen gegen falsche Polizeibeamte“ gehen in Heiligenhaus in ihre nächste Runde.

Glücklicherweise kam dies der Angestellten des Geldinstituts merkwürdig vor. Als sie die Dame nach dem Grund ihrer ungewöhnlichen Abhebung fragte, stellte sich heraus, dass auch bei ihr „falsche Polizeibeamte“ angerufen und sie zu ihrem Handeln genötigt hatten. So flog der Trickbetrug auf und aufgrund der aufmerksamen Angestellten konnte in diesem Fall ein Schaden verhindert werden - die Ermittlungen der Polizei in dem Fall dauern derzeit noch an.