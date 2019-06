Heiligenhaus : Stadt setzt auf geselliges Miteinander

Heiligenhaus Alles voll im Plan: Die Tage der Begegnung im September bringen Menschen mit und ohne Handicap zusammen.

Eine Idee mit längerer Vorgeschichte, wie Sozial-Fachbereichsleiterin Doris Ruthmann-Dümpel gestern bei einer ersten Präsentation der Pläne erklärte: „Der Runde Tisch Soziales hat den Wunsch an uns herangetragen, im jährlichen Wechsel mit dem Demenzinfotag einen Tag der Begegnung anzubieten.“ Das Programm für dieses Jahr sprengt diesen Rahmen deutlich. Was nicht zuletzt an der großen Zahl der interessiert Beteiligten und deren schon jetzt guter Vernetzung liegen dürfte. Noch sind nicht alle Einzelheiten klar, aber der Programmrahmen steht. Am Montag, 30. September, beginnt um 9.30 Uhr ein großes Frühstück bei der Tafel an der Rheinlandstraße, tags darauf helfen WSS-Azubis dort auch bei der Essensausgabe. Am Starttag gibt es außerdem einen Spielenachmittag im Seniorentreff St. Ludgerus mit Schülern der Suitbertus-Grundschule und einen Filmabend im Club. Welcher Film gezeigt wird, ist noch offen. für Dienstag, 1. Oktober, lädt die Awo nachmittags zum offenen Kaffeetrinken ein. Und um 18.30 Uhr trägt der blinde Hattinger Autor Dieter Kleffner in der Stadtbibliothek aus seinen Werken vor. Daran wird sich eine Podiumsdiskussion anschießen.. Mittwoch, 2. Oktober, steht im Zeichen von Kindertheater im Club und einem Spiel und Schwimmfest im Heljenbsbad, für das die Lebenshilfe eine eigene Olympiade vorbereitet. Donnerstag, 3. Oktober, laden die Stadtwerke zu einem großen Abschlussfest an die Abtsküche ein.