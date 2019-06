Ratingen : Jugendfeuerwehr absolviert 24-Stunden-Dienst

Foto: feuerwehr

(RP) Für die Jugendlichen der Jugendfeuerwehr Ratingen fand am Samstag der jährliche Berufsfeuerwehrtag statt. An diesem Tag haben die Nachwuchsfeuerwehrleute stets die Gelegenheit, in den Berufsalltag der Feuerwehrleute zu schauen.

24 Stunden war die Jugendfeuerwehr hellwach, mit Wacharbeiten, Einsätzen und allem was den Beruf ausmacht. Die Einsätze waren natürlich gut ausgearbeitete Übungen. Unter anderem waren Brände zu löschen und eine Person aus dem Wasser zu retten. Dazu ging es mit dem Feuerwehrboot hinaus auf den See.

In der einsatzfreien Zeit wurden die Fahrzeuge und Geräte gepflegt und bei der Reinigung der Fahrzeughallen geholfen. Am Sonntagmorgen um 6.45 Uhr galt es dann die Dienstübergabe vorzubereiten. Wenig später konnten die Mädchen und Jungen etwas übernächtigt aber gut gelaunt wieder den Heimweg antreten.