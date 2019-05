Rockkonzert : Band Recycler rockt die Gemeindewiese

Hösel Ev. Kirchengemeinde Hösel lässt für Kinder spielen.

(RP) Rockfans, aufgepasst: Am Samstag, 6. Juli 2019, veranstaltet die evangelische Kirchengemeinde Hösel erstmals ein Open Air-Rockkonzert auf der Gemeindewiese am Clarenbachweg. Es spielt die Cover-Band Recycler, dazu gibt es ein bunten Rahmenprogramm für die ganze Familie.

Ab Donnerstag, 6. Juni sind Karten im Vorverkauf bei „Pofines and more“, Bismarckstraße, Hösel, und in der Erlebniswelt Blauer See für 10 Euro erhältlich, Kinder bis 13 Jahre zahlen keinen Eintritt.