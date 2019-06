Ratingen : Großes Konzert feiert Liebe und Wein

Ratingen Der Ratinger Kammerchor lädt ein zu einem Abend mit klassischen Volksliedern aus mehreren Länderen.

(RP) Gleich zu Beginn des neuen Jahres ist der Ratinger Kammerchor wieder voller Elan in die Probenarbeit für das neue Programm gestartet. Das nächste Konzert steht unter dem englischen Motto „Music, Love and Wine“ am 30. Juni bevor. Ausgangspunkt für dieses Thema ist eine Sammlung bekannter englischer, irischer und schottischer Volkslieder. Bei dieser Musik werden dem Zuhörer sowohl alltägliche Geschichten in Form von Musik vorgestellt als auch bekannte englische Texte in Musikform dargeboten.