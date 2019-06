Ratingen : Grüne beantragen Jugendkonferenz

Junge Menschen sollen ihre Ideen bei der Gestaltung ihres Lebensraumes in Ratingen einbringen.

Jugendkonferenzen sind bereits in anderen deutschen Städten durchgeführt worden wie beispielsweise in Hattingen und Hildesheim.

Zur Planung soll eine Arbeitsgruppe von Stadtverwaltung und Jugendrat eingerichtet werden. An der Ausgestaltung sollen unter anderem Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Stadtverwaltung und Jugendrat beteiligt werden. Nach Wünschen der Grünen soll ein Querschnitt Ratinger Jugendlicher – bis etwa 100 Teilnehmer aus der Altersgruppe der Dreizehn- bis Siebzehnjährigen eingeladen werden. Die gewonnenen Erkenntnisse und Ergebnisse werden nach Vorstellung der Grünen Fraktion dokumentiert, gesichert und fließen in die kommunalpolitische Diskussion ein.

„Ich bin gespannt, welche Ideen und Vorschläge uns erreichen,“ ergänzt Ute Meier, grüne sachkundige Bürgerin im Jugendhilfeausschuss. „Kinder und Jugendliche haben wenig Möglichkeiten, ihre Lebensräume selbst zu gestalten, Orte der Begegnung und Aufenthalts zu schaffen. Wir wollen junge Menschen an der Gestaltung ihres Lebensraumes in Ratingen beteiligen und den jugendlichen Blick in kommunalpolitische Entscheidungen miteinbeziehen.“

So ganz ohne Gehör sind die Jugendlichen allerdings schon jetzt nicht in der Stadt. Der aktive Jugendrat bringt sich regelmäßig mit Vorschlägen in die Politik ein. So ist beispielsweise der für Hösel politisch verabschiedete Dirt-Bike-Parcours auf eine Initiative des Jugendrats zurückzuführen. Auch für eine bessere Beleuchtung des Ostparks haben sich die Jugendlichen eingesetzt.