Gesundheit : Klinik bietet zertifiziertes Zentrum für künstliche Gelenke

(RP) Die Ratinger Fachklinik 360° freut sich über ihr neues Endoprothetik-Zentrum. Das zertifizierte Zentrum für Gelenkersatz-Operationen an der Rosenstraße bietet Hüft- und Knie-Prothetik auf höchstem Niveau.

Künstliche Gelenke für Hüfte und Knie sind seit Jahren ein wachsendes und wichtiges medizinisches Thema. Bei Gelenkverschleiß oder nach Unfällen kann ein künstlicher Gelenkersatz, also die so genannte Endoprothese, erforderlich werden, um die möglichst schmerzfreie Beweglichkeit und Mobilität und damit die Lebensqualität im Alltag wiederherzustellen.

Die Zahlen sprechen für sich: Pro Jahr werden allein in Deutschland mehr als 400.000 künstliche Gelenke implantiert. Die Fachklinik 360° hat die Zeichen der Zeit erkannt: „In unserer Endoprothetik-Sprechstunde beraten wir Patienten, ob der künstliche Gelenkersatz für sie und ihre Situation die richtige Lösung ist. Bei der Entscheidung für eine Operation und die geeignete Gelenkprothese ziehen wir je nach Bedarf noch entsprechende Experten aus unserem interdisziplinären Netzwerk hinzu“, sagt Dr. Arik Drebes, Leiter des neuen Zentrums für Endoprothetik an der Rosenstraße.

„Dank der Spezialisierung unserer Fachärztinnen und Fachärzte können Patienten in Ratingen auf eine erstklassige medizinische Versorgung vertrauen“, weiß die Geschäftsführerin der Klinik, Margarete Janson. Denn: „Wir setzen auf modernste Operations-Techniken und minimal-invasive Verfahren für eine schonende Behandlung. Unsere Spezialisten haben langjährige Erfahrung mit sämtlichen Eingriffen in der Orthopädie und Unfallchirurgie.“

Dank des breiten Spektrums an konservativen und operativen Behandlungen kann an der Klinik für jeden Patienten die passende Therapie angeboten werden. Die Fachklinik verfügt seit September 2017 auch eigens über ein hochspezialisiertes Schmerzzentrum. „Zur individuellen Diagnostik setzen wir Medizintechnologie der jüngsten Generation ein. Mit dem Ausbau der radiologischen Abteilung sind wir in der Lage, vor Ort schnelle und sichere Diagnosen zu stellen“, so Janson. Die Ziele des neuen Zentrums liegen auf der Hand: „Schmerzen lindern, Mobilität wiederherstellen, Lebensqualität steigern“, sind sich Janson und Drebes einig.