Heiligenhaus : Die „Viertelklänge“ feiern ihre Stadt-Premiere

Dr. Mojo wird in der Gaststätte „Kniffte“ mit „Galgenliedern“ zu Gast sein. Foto: Blazy, Achim (abz)

Eine Nacht voller Musik an tollen Orten, organisiert vom Stadtmarketing, verspricht die Reihe „Viertelklang“. Zwischen Jazz und Klassik ist alles dabei.

Von Henry Kreilmann

In Wuppertal, Solingen, Remscheid und Velbert gibt es das erfolgreiche Musik-Festival „Viertelklang“ bereits seit einigen Jahren, in diesem Jahr wird am Samstag, 7. September, ab 18 Uhr, erstmals auch Heiligenhaus dabei sein. Das Konzept kennen die Musikfans bereits vom „HeiligenRock“ im Frühjahr: Einmal Eintritt bezahlen und mit dem Festivalbändchen Zutritt zu allen Konzertbühnen bekommen, so funktioniert auch „Viertelklang“.

Beide Veranstaltungen eint, dass die Mitglieder des Stadtmarketing-Arbeitskreises „Gastronomie“ zu den Organisatoren gehören, sowie die Tatsache, dass die Besucher handgemachte Musik erleben. Ein bisschen anders ist dann aber die musikalische Ausrichtung, hier wartet eine Bandbreite von Jazz, Tango, Blues, Liedermachern, christlicher Chor- und Orgelmusik, bis hin zu Klassik und mit Musik begleiteter Lyrik – von Musikern mit einem Bezug zur Region. „Es gab vor Jahren das Jazzweekend des Kulturbüros, das aus Kostengründen jedoch nicht fortgesetzt werden konnte. Aber die Nachfrage nach einer Neuauflage war da“, sagt Stadtmarketing-Koordinator André Saar. Über die Stadtgrenzen hinaus bekannt ist das Engagement der Heiligenhauser Stadtmarketing-Gastronomen, die beispielsweise den HeiligenRock oder das Weinfest aus eigener Kraft stemmen. Für das „Viertelklang“-Festival wird gemeinsam mit einer Agentur geplant und wird vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft, dem Netzwerk „Regionale Kultur Politik NRW“, sowie in Heiligenhaus von der Stadt- und Bodenentwicklungsgesellschaft gefördert. Den Auftakt wird um 18 Uhr das „Trio Schmuck“ im Waldhotel machen. Ab 19.30 Uhr startet dann der vom Viertelklang in anderen Städten gewohnte Rhythmus: „Bei uns werden die Musiker aber 45 Minuten statt 30 Minuten parallel auf den Bühnen stehen, anschließend gibt es 30 Minuten Pause und dann folgen die nächsten Musiker“, erklärt Saar.

INFO Programm und Kontakt Das Heft Das „Viertelklang“-Programm liegt ab dieser Woche überall aus, der Kartenvorverkauf auf neanderticket.de startet demnächst. Karten gibt es außerdem im Kulturbüro, im Bürgerbüro und bei Bücher und Mehr. Im Vorverkauf kosten die Tickets 12 Euro/6 Euro zzgl. Gebühr. Eine Abendkasse gibt es nur im Rathaus (15 Euro/7.50 Euro). Die Tickets berechtigen am Veranstaltungstag, sowie am Folgetag bis 5 Uhr, zur Nutzung aller VRR-Verkehrsmittel im Stadtgebiet und den Nachbarorten. (Eisenbahn 2. Klasse)

Die Konzertbühnen werden in der Kirche St. Suitbertus, dem Thum am Dom, der Kniffte, dem großen Sitzungssaal im Rathaus, wie dem Treff am Rathaus (Rathausinnenhof). Die letzten Auftritte starten um 23.15 Uhr. Dabei sind vielseitige Künstler und „man muss sich tatsächlich entscheiden, was man sich anschauen möchte“, sagen die Gastronomen. Das Programm liegt ab dieser Woche in den Gastronomien und dem Rathaus aus.

In St. Suitbertus startet um 19.30 Uhr der Heiligenhauser Organist Christoph Zirener, es folgen die Chöre Cantamos (20.45 Uhr) und Talking People (22 Uhr). Im Thum am Dom wird um 19.30 Uhr Pianist Hauke Ströh aufspielen, ihm folge „J@zz-online“ (20.45 Uhr), Bark&Dillmann (22 Uhr) und Forsonics (23.15) In der Kniffte startet um 19.30 Uhr Dr. Mojo, „Galgenlieder“(20.45 Uhr) und Leonora Hutz (22 Uhr).