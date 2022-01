Live-Musik zum Mitmachen in Rheinberg : Die erste Jazz-Session im Adler im neuen Jahr

Die Jazz-Sessions der Initiative Jazz Aktiv finden im Schwarzen Adler in Vierbaum statt. Foto: Uwe Plien

Rheinberg-Vierbaum Am Donnerstag, 20. Januar, findet die erste Jazz-Session des Jahres 2022 im Schwarzen Adler statt. Organisiert wird sie wieder von Jazz-Aktiv, einem Zusammenschluss von Jazz-Musikern aus der Region. Gespielt wird im Adler-Saal an der Baerler Straße 96 in Vierbaum. Beginn ist um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gespielt wird im Adler-Saal an der Baerler Straße 96 in Vierbaum. Beginn ist um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. Den Opener bestreiten diesmal Freddy Gertges (Saxophon), Friedhelm Pottel (Gitarre), Steffen Molderings (Bass), Thomas Klecha (Drums) und Lothar Jany (Piano) mit einem stilistischen Mix aus Swing, Latin und Blues. Danach beginnt dann die Session. Interessierte Musiker aus der lokalen Jazz-Szene sind wie immer dazu eingeladen, einzusteigen und mitzujammen. Alle Musiker und Zuhörer werden darum gebeten, die aktuellen Corona-Sicherheitsbestimmungen einzuhalten.

(up)